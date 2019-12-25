Большой каток в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове начнет принимать посетителей 1 декабря. Открытие зимнего сезона анонсировали в пресс-службе парка.
Для гостей сохранят бесплатные сеансы катания с 09:00 до 11:00. Искусственный лед будут обновлять после каждого сеанса, чтобы поддерживать его качество. Кроме того, посетителей ждет праздничная программа.
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Фото: Piter.TV
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