В январе в Петербурге откроются 161 каток и 56 лыжных трасс

С установившейся морозной погодой и накоплением достаточного количества снега в Санкт-Петербурге приступили к подготовке общегородских спортивных объектов для поклонников активного отдыха на свежем воздухе. Открытие массовых катков и лыжных трасс отложили из-за необычно теплой погоды в декабре, но с началом января 2026 года стартовал активный этап обустройства бесплатных площадок.Как информирует пресс-служба Смольного, в ближайшие недели Северная столица порадует любителей спорта открытием 161 хоккейного поля и 56 лыжных трасс.

Катки располагаются как в центральных районах, так и в пригородных зонах, позволяя горожанам заниматься спортом недалеко от дома. Одна из главных достопримечательностей города — центральный каток на Елагином острове — открылся для посещения ежедневно с 9 утра до 11 вечера. Проникнуть на площадку можно двумя способами: приобретя бесплатный билет в кассах Центрального парка культуры и отдыха в день визита или купив виртуальный билет стоимостью 1 рубль на официальном портале парка.

Центр города тоже радует возможностью занятий фигурным катанием. Рядом с Манежной площадью на Кленовой улице функционирует бесплатная спортивная площадка. Занятия организованы сессиями длительностью 40 минут и стартуют с 12:30 ежедневно. Получить свободный билет можно за полчаса до начала очередного занятия.

Подготовка катков на периферии также набирает обороты. В частности, Приморский район готов предложить жителям три катка по адресам: улица Савушкина, 107, Дибуновская улица, 9 и Белоостровская улица, 23. А 4 января сразу четыре спортивные площадки откроются в Фрунзенском районе — на Дунайском проспекте, 53, Белградской улице, 10, Пражской улице, 7 и Бухарестской улице, 120.

Отдельно выделяется открытие первой массовой лыжной трассы, запланированное на следующую неделю в удобном приморском парке Победы. Длина дистанции составит 2,5 километра, доступна трасса будет ежедневно с раннего утра до позднего вечера, кроме тех дней, когда парк принимает крупные соревнования.

Фото: Правительство Петербурга