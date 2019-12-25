Петербуржцы поделились планами на летний отпуск

Женщины чаще мужчин выбирают поездки по стране, а мужчины чаще остаются без отпуска.

Крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob провёл опрос среди работающих жителей Петербурга, чтобы выяснить их планы на летний отдых.

Согласно результатам исследования, 63% трудоустроенных горожан планируют взять отпуск летом: 18% проведут его дома, 14% – на даче или в деревне. 26% собираются путешествовать по России, а 5% – за границу.

Интересные тенденции:

Женщины чаще мужчин выбирают поездки по стране, а мужчины чаще остаются без отпуска. Молодёжь (зумеры) чаще других возрастных групп не берёт летний отпуск. Дачный отдых и путешествия по России популярны среди людей старше 35 лет, а вот поездки за рубеж чаще планирует молодёжь до 35.

Те, у кого нет высшего образования, реже уходят в летний отпуск. Выпускники вузов, напротив, чаще путешествуют по России. Горожане с доходом от 100 до 150 тысяч рублей в месяц чаще других берут летний отпуск (69%). Среди них каждый десятый планирует поездку за границу.

Финансовый аспект: В 2026 году 4% работающих петербуржцев, планирующих летний отдых, будут брать или уже взяли кредит. Среди тех, кто едет за границу, этот показатель составляет 5%, а среди путешествующих по России – 3%.

