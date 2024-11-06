Лавров по поручению Путина проинформировал Рубио о шагах ВС РФ в Киеве

Стороны поддерживают активизацию усилий по нормализации условий работы дипломатических миссий РФ и США на территории друг друга.

Российский министр п иностранным делам Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с американским государственным секретарем Марко Рубио довел до вашингтонской администрации сведения о том, что Вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд Вооруженных сил Украины, а также по центрам принятия решений соседнего государства. Соответствующие данные приводятся в официальном сообщении от внешнеполитического ведомства нашей страны.

По поручению президента РФ Владимира Путина Сергей Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории.... текст сообщения от МИД РФ

Дипломат указал на заявление Министерства иностранных дел России от 25 мая, в котором Белому дому было рекомендовано эвакуировать из Киева свой дипломатический персонал, а также других соотечественников. В рамках проведенного разговора министр из Москвы напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже договоренностях по урегулированию украинского кризиса мирным путем. Дополнительно руководители профильных ведомств обменялись своими оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы.

Фото: МИД России