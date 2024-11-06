В МВД предупредили о заражающем вирусами гаджет "бесплатном VPN"

В киберполиции рассказали о мерах по защите личных данных на гаджетах.

Мошенники на российской территории распространяют под видом VPN-сервиса банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного программного обеспечения (ВПО). Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В МВД указали, что после установки на гаджет приложение может получать доступ к СМС-сообщениям, push-уведомлениям, данным банковских приложений и загружать на устройство человека прочие вредоносные модули без ведома самого пользователя.

Обнаружен очередной "бесплатный VPN", вместо которого на устройство пользователя устанавливается вредоносное программное обеспечение. Под видом VPN-сервиса распространяется банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО. сообщение от киберполиции

В полиции уточнили, что "бесплатные" VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются аферистами как канал распространения вредоносного программного обеспечения. МВД рекомендует скачивать и устанавливать приложения только из официальных онлайн-магазинов. Однако даже такая мера предостережения не дает гарантии в 100-процентной защите.

