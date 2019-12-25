Петербурженка лишилась 13,2 млн рублей из-за мошенников, обманувших ее дочь
Сегодня, 9:48
Аферисты угрожали уголовным преследованием за оформление доверенности на гражданина Украины.

Правоохранители Василеостровского района задержали помощника телефонных мошенников, который причастен к обману девочки-подростка. Общая сумма ущерба составила более 13,2 млн рублей, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 23 мая обратилась 51-летняя местная жительница с Морской набережной, заявившая, что ее 16-летней дочке позвонили незнакомцы и начали угрожать уголовным преследованием за оформление доверенности на гражданина Украины. Они убедили несовершеннолетнюю перед отъездом с матерью на дачу оставить ключи от квартиры под входным ковриком для "сканирования" средств сотрудником якобы спецслужбы. Затем аферист проник в жилище и украл из сейфа крупную сумму. 

На улице Дыбенко 23 мая поймали 18-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: мошенники обманули пожилую петербурженку на 1,5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

