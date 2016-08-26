Петербургский театр для подростков готовит документальный спектакль о жительницах Ленинграда

В "Театральном проекте 27" завершилась лаборатория, по итогам которой началась работа над новым спектаклем "Дружба, дельфин, Ленинград". Постановка станет документальным исследованием, основанным на воспоминаниях жительниц Ленинграда и их личных историях.

Над спектаклем работают режиссер Дмитрий Максименков и художник Марина Шибаева. В основу проекта легли реальные документы, семейные архивы и рассказы людей, чья жизнь проходила на фоне событий советской эпохи. Центральной фигурой постановки стала Кира Александровна Зайцева — бабушка директора театральной площадки Наталии Сергеевской. Также в спектакль вошли воспоминания ее друзей и знакомых.

Авторы выбрали необычную форму подачи материала. По сюжету школьный урок истории неожиданно проводит учительница рисования. Вместо привычного пересказа дат и событий она показывает эпоху через судьбы конкретных людей, превращая страницы учебника в коллажи, рисунки и визуальные композиции.

Создатели спектакля используют приемы театра предмета и объекта. Во время действия на сцене появляются старые фотографии, письма, газетные вырезки и личные вещи героинь. Все это становится частью живой художественной инсталляции. Процесс создания коллажей фиксируется камерой и транслируется на экран, превращая визуальный ряд в самостоятельный элемент постановки.

Текст спектакля написала драматург Элина Петрова, работающая с жанром документального театра. Основой пьесы стали интервью с петербурженками старшего поколения. Через их воспоминания зрителям покажут, как исторические события отражались на обычной жизни, дружбе и семейных отношениях.

Финал спектакля превратится в своеобразный "музей памяти". Зрители смогут подойти к инсталляциям, рассмотреть предметы героинь, услышать записи их голосов и ближе познакомиться с документальными материалами. Авторы проекта подчеркивают, что спектакль станет не только театральным высказыванием, но и попыткой сохранить живую память о городе и его жителях.

Мы создаем пространство памяти прямо на глазах у зрителя. Предметы, фотографии, письма здесь — не статичные экспонаты, а герои действия. Через коллажи, в которые они складываются, через рукотворность этого материального мира, фактуры, тепло личных вещей мы попытаемся показать большую историю страны внутри частных человеческих историй. Марина Шибаева, художник-постановщик

Проект обращен одновременно к подросткам и взрослым. Он предлагает зрителям проявить интерес к истории собственных семей, ближе узнать своих старших родственников и через их опыт — лучше понять самих себя.

Для нас принципиально важно говорить с подростками о том, что история — это не параграф в учебнике, а судьбы конкретных людей. Героини этого спектакля пронесли свою дружбу через всю жизнь — через блокаду, послевоенные годы, перемены и потрясения. Дмитрий Максименков, режиссёр-постановщик

