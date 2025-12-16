Спектакль покажут 6 июня в Приоратском парке Гатчины. Начало – в 18:00. Без возрастных ограничений.

Ленинградская государственная областная филармония 6 июня представит спектакль "Сказки Пушкина". В день рождения Александра Сергеевича Пушкина на сцене оживут герои произведений "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане" и "Золотой петушок".

Проводниками в этот мир станут Юрий Балтачев и Яна Леонтьева в образах Кота и Русалки. А солистка Мариинского театра Ольга Пудова воплотит несколько героинь – Людмилу, Царевну-Лебедь и Шамаханскую царицу.

Прозвучит музыка Н. А. Римского-Корсакова и М. И. Глинки, чьи произведения тесно связаны с пушкинскими сюжетами. Постановка объединит художественное слово, хореографию и сказочные образы. Вход свободный.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия