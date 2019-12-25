В Узбекистане стартовали продажи нового Kia K3 — модель уже сравнивают с автомобилями классом выше

В Узбекистане начались продажи нового седана Kia K3, который собирают на заводе ADM Jizzakh. Как сообщает 110km.ru, новинка уже привлекла внимание покупателей благодаря сочетанию современного оснащения, увеличенных размеров и относительно доступной цены.

Автомобиль вышел сразу в четырех комплектациях — Classic, Luxe, Prestige и GT-Line. Базовая версия получила атмосферный двигатель объемом 1,4 литра мощностью 95 лошадиных сил и механическую коробку передач. Более дорогие модификации оснащаются мотором 1,6 литра на 123 силы и шестиступенчатым автоматом.

Одной из главных особенностей модели стали габариты. Новый K3 заметно вырос по сравнению с предыдущими моделями бренда в сегменте B+. Длина седана составляет 4545 мм, а колесная база — 2670 мм. По размерам автомобиль уже приблизился к моделям гольф-класса.

Даже начальная комплектация включает мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, электропривод зеркал и мультируль. Более дорогие версии получили двухзонный климат-контроль, светодиодную оптику, беспроводную зарядку, люк и расширенный набор систем безопасности.

Топовая версия GT-Line отличается спортивным оформлением кузова, 17-дюймовыми колесными дисками и комплексом электронных ассистентов ADAS. В автомобиль добавили системы удержания в полосе, контроля слепых зон и предотвращения столкновений при движении задним ходом.

Локальная сборка помогла удержать стоимость модели на конкурентном уровне. Цена базовой версии начинается от 219,9 млн сумов — это примерно 1,3 млн рублей по текущему курсу. Максимальная комплектация оценивается почти в 300 млн сумов.

Эксперты отмечают, что появление Kia K3 может усилить конкуренцию в сегменте доступных седанов не только в Узбекистане, но и на рынках соседних стран. Для российских покупателей модель также представляет интерес на фоне ограниченного выбора новых иномарок и растущего спроса на автомобили с классическим автоматом и современным оснащением.

