Врач: какие последствия могут быть от контакта с борщевиком

С мая в Петербурге начинается не только сезон цветения, но и настоящая война с борщевиком Сосновского. Это растение-агрессор, завезенное из Кавказа в 1960 годах как кормовая культура, превратилось в одну из главных проблем городских властей и жителей. В этом году противостояние вышло на новый уровень – в ход пошли нейросети. О том, чем вреден контакт с растением и как защититься, Piter.tv рассказал заведующий ожоговым отделением № 1 НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе Павел Крылов.

Этим летом сотрудники комитета по благоустройству планируют очистить от борщевика 70 гектаров территорий. Поможет им в этом ИИ-система "Городовой", которая автоматически выявляет очаги разрастания. Автомобили курсируют со сканером по улицам города, и в режиме реального времени нейросети отправляют отчет о местонахождении растения.

До появления первых симптомов обычно факт химического воздействия остается незамеченным пациентами. При подозрении на попадание сока или паров на кожу необходимо исключить воздействие УФ-лучей, при первой возможности принять душ или обеспечить обильное промывание проточной водой. Павел Крылов, заведующий ожоговым отделением № 1 НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе

Сорняк растет во всех районах Петербурга, но особенно много борщевика обнаружено в в Колпинском, Красносельском, Красногвардейском и Невском районах. Павел Крылов подчеркивает, что после контакта с растением человек может столкнуться с неприятным последствием для кожи – рубцами.

Обращаться к врачу обязательно, минимальные проявления без системного воздействия могут перерасти в течение нескольких дней в генерализованное поражение. Как и в случае с термическим поражением, может быть последствие в лице формирования рубцовой ткани. Если это случилось, рекомендуется в течение года минимизировать длительность нахождения на солнце и использовать солнцезащитные кремы с высоким SPF. Павел Крылов, заведующий ожоговым отделением № 1 НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе

Отметим, что с 1 марта 2026 года вступили в силу важные изменения в законодательстве. Раньше уничтожать сорняк обязывали только владельцев сельхозземель. Теперь эта мера распространяется и на собственников дач, садовых участков и земель под индивидуальное жилищное строительство.

Что касается защиты: одежда, полностью исключающая попадание сока борщевика на кожные покровы, а также в глаза, ротовую полость и слизистую носовых ходов. Инструменты и одежда в специфической обработке не нуждаются. Павел Крылов, заведующий ожоговым отделением № 1 НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе

Сок борщевика, попадая на кожу, вызывает химические ожоги, но помимо угрозы здоровью, растение наносит колоссальный ущерб экосистеме – молниеносно размножается, вытесняя всю флору. И для того, чтобы получить ожог, подчеркивает Павел Крылов, необязательно контактировать с сорняком, достаточно просто находиться рядом.

В жаркие дни достаточно просто находится среди зарослей в течение непродолжительного времени, чтобы запустить фотосенсибилизирующий процесс. При этом использование спиртовых растворов может быть вредным, а антисептики на этапе первой помощи бесполезны. Специфических антидотов не существует, накладывать повязки тоже не рекомендую. Павел Крылов, заведующий ожоговым отделением № 1 НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе

О находках петербуржцы могут сообщить в Центр обработки вызовов по телефону 004 или на "горячую линию" Комитета по благоустройству 576-14-83.

Материал для Piter.tv подготовила Мария Гончарова

Фото: Magnific