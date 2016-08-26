Нейросеть "Городовой" выявила первый борщевик в этом году в Петербурге

В Петербурге нейросеть "Городовой" выявила первый борщевик сезона. Опасный сорняк заметили на частной территории в Московском районе, собственника уже оштрафовали на 30 тыс. рублей, рассказали 25 мая в Государственной административно-технической инспекции.

Отмечается, что вместе с борщевиком в объектив попался пресс-секретарь ГАТИ Павел Романов. Несмотря на появление человека в кадре, нейросеть продолжила анализ видеопотока.

А в прошлом году девять собственников получили штрафы на общую сумму 800 тыс. рублей. В 2026 году специалисты рассчитывают на высокую точность выявления.

