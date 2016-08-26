  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нейросеть "Городовой" выявила первый борщевик в этом году в Петербурге
Сегодня, 10:38
206
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Нейросеть "Городовой" выявила первый борщевик в этом году в Петербурге

0 0

Опасный сорняк заметили на частной территории в Московском районе, собственника уже оштрафовали на 30 тыс. рублей.

В Петербурге нейросеть "Городовой" выявила первый борщевик сезона. Опасный сорняк заметили на частной территории в Московском районе, собственника уже оштрафовали на 30 тыс. рублей, рассказали 25 мая в Государственной административно-технической инспекции. 

Отмечается, что вместе с борщевиком в объектив попался пресс-секретарь ГАТИ Павел Романов. Несмотря на появление человека в кадре, нейросеть продолжила анализ видеопотока. 

А в прошлом году девять собственников получили штрафы на общую сумму 800 тыс. рублей. В 2026 году специалисты рассчитывают на высокую точность выявления. 

Ранее на Piter.TV: вандалы разрисовали объект культурного наследия на Суворовском проспекте. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: борщевик, гати
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии