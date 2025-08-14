Кампания по борьбе с борщевиком стартовала в Петербурге

С приходом тёплой погоды и солнца в Петербурге началась активная борьба с борщевиком. Жители сообщают о новых очагах в Комитет по благоустройству, после чего специалисты садово-парковых предприятий выезжают на место, обследуют территорию и выбирают способ уничтожения инвазивного растения.

Как отмечает пресс-служба ведомства, наиболее сложная ситуация сложилась в Полежаевском парке, где сотрудники СПП "Красносельское" перепробовали множество методов: от мульчирования и боронирования до замещающих посадок люпина и маргаритки. В этом году фронт работ был открыт ещё в апреле во время субботника, к которому присоединились активисты движения "Антиборщевик", представители Центра "Круг Жизни" и курсанты Морской технической академии.

Сейчас специалисты обрабатывают берега Дудергофского канала, где борщевик только начал расти и ещё не достиг опасной стадии. Здесь применяют ручное выкапывание, чтобы не допустить массового распространения. В других районах города – Колпинском, Красносельском, Красногвардейском и Невском – очаги борщевика также фиксируются, и с ними борются с помощью косьбы, прополки и, в редких случаях, гербицидов.

В 2025 году запланирована ликвидация борщевика Сосновского на 423 объектах общей площадью 68,47 га. В течение сезона предусмотрено до 6 покосов и выкапывание почти 45 тысяч экземпляров. Благодаря систематической работе Комитета по благоустройству ситуацию удаётся держать под контролем: сорняк не расползается на новые участки, а его концентрация на уже освоенных территориях постепенно снижается.

Ранее Россельхознадзор предупредил о продаже семян борщевика-убийцы на маркетплейсах.

