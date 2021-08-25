Депутат Госдумы предложил ввести выплату до 250 тыс. рублей за долгий брак

По мнению автора инициативы, такая мера укрепит институт семьи и поможет снизить количество разводов.

Депутат Госдумы Каплан Панеш выступил с инициативой ввести федеральные выплаты для супругов в зависимости от стажа совместной жизни. Как сообщает РИА "Новости", размер поддержки будет увеличиваться каждые пять лет: от 5 тысяч рублей за пять лет брака до 250 тысяч рублей за 70 лет совместной жизни.

Согласно проекту, за 25 лет брака предлагается выплачивать 30 тысяч рублей, за 40 лет – 60 тысяч, а к "золотой свадьбе" (50 лет) – 100 тысяч рублей. По оценкам депутата, в России насчитывается около 1,5 миллиона семей, проживших вместе более полувека. На единовременные выплаты таким парам, по его подсчётам, потребуется порядка 150 миллиардов рублей из бюджета.

Для получения средств супругам нужно будет подать заявление через органы соцзащиты или портал "Госуслуги". Тем, кто отметил 50-летие брака, выплаты могут начисляться автоматически по данным ЗАГС. По мнению Панеша, такая мера укрепит институт семьи и поможет снизить количество разводов.

