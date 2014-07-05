В Госдуме предложили ограничить стоимость обучения в вузах

Мера поможет тем, кто недобрал небольшое количество баллов.

Ограничение платы за обучение в высших учебных заведениях обсуждают в Госдуме. Проект закона предусматривает, что цена не может превышать нормативную стоимость бюджетного обучения по той же специальности более чем на 25%. Об этом пишет ТАСС.

В Госдуме подчеркнули, что в России наблюдается дефицит специалистов с высшим образованием. Страна особенно нуждается в учителях, инженерах и врачах. По словам депутатов, из-за роста стоимости платного обучения в университетах множество талантливых абитуриентов не могут поступить учиться, в результате рынок теряет квалифицированные кадры. Отмечается, что изменения предлагают внести в статью 92 ФЗ "О некоммерческих организациях". По мнению авторов инициативы, это позитивно скажется на доступности образования.

Если мы не учим их всех за счет бюджета, то пусть хотя бы цены за обучение будут адекватными. Это нужно сделать во имя и социальной справедливости, и государственной целесообразности. Отмечают в Госдуме

