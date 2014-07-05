В Ленобласти благоустроили первый двор 2026 года
Сегодня, 9:40
Пространство появилось возле домов на Школьной улице в Буграх.

В Ленинградской области завершили первый объект благоустройства 2026 года – двор в Буграх. Пространство появилось возле домов на Школьной улице, сообщили в администрации региона 20 мая. 

Устаревшее оборудование заменено на современное, также уложено ударопоглощающее покрытие, сделаны места для отдыха, спорта и детских игр. Этот двор стал первым из 64 в текущем году, он обновлен по программе "Формирование современной городской среды и обеспечение граждан качественным жильем". Всего благоустраивают 169 разноплановых территорий. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге объявили тендер на благоустройство территории у реки Новой. Стоимость работ составит 220,8 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти 

