В Ленобласти благоустроили первый двор 2026 года

В Ленинградской области завершили первый объект благоустройства 2026 года – двор в Буграх. Пространство появилось возле домов на Школьной улице, сообщили в администрации региона 20 мая.

Устаревшее оборудование заменено на современное, также уложено ударопоглощающее покрытие, сделаны места для отдыха, спорта и детских игр. Этот двор стал первым из 64 в текущем году, он обновлен по программе "Формирование современной городской среды и обеспечение граждан качественным жильем". Всего благоустраивают 169 разноплановых территорий.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти