Россияне выбирают, как будут выглядеть их города: стартовало всероссийское голосование за благоустройство

В России началось ежегодное голосование за объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня. Жителям предлагают выбрать, какие территории в их городах и посёлках обновят в ближайшее время. В этом году на выбор представлено более 6 тысяч проектов в 1 667 муниципалитетах.

Как напомнил портал "Строительный Петербург", принять участие может любой гражданин старше 14 лет. Голосование проходит онлайн и уже стало привычной практикой для миллионов людей. Благодаря ему жители напрямую влияют на развитие городской среды — выбирают, какие парки, дворы, площади или набережные нуждаются в обновлении в первую очередь.

Интерес к проекту продолжает расти. В прошлом году в голосовании приняли участие более 16,6 млн человек. За несколько лет в рамках программы благоустроено свыше 80 тысяч территорий по всей стране, включая 37 437 общественных пространств и 43 141 дворов.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отметил, что голосование стало эффективным инструментом вовлечения граждан. По его словам, число участников стабильно увеличивается: если в 2021 году было собрано около 9,7 млн голосов, то к 2025 году этот показатель вырос до 16,6 млн. Он подчеркнул, что такая динамика говорит о заинтересованности людей в развитии своих городов и желании участвовать в принятии решений.

В этом году проект охватывает не только крупные города, но и более небольшие населённые пункты, которые играют важную роль в развитии регионов. Во время голосования жителям помогают волонтёры — они консультируют на площадках и в общественных местах, объясняют детали программы и помогают сделать выбор.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", цель которого — повысить качество городской среды. К 2030 году по всей стране планируется привести в порядок не менее 30 тысяч общественных пространств, делая города удобнее и комфортнее для жизни.

Фото: Минстрой РФ