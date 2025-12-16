Квантовая революция произойдёт в ближайшие два года

Толчком станет успешный взлом ценной информации с помощью квантового компьютера.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) проректор Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ, президент консорциума "Большой МИФИ" Валерий Романюк поделился прогнозом о сроках квантовой революции. По его словам, она произойдёт уже в течение ближайших полутора-двух лет, когда с помощью квантового компьютера удастся взломать нечто ценное.

Потребность научиться квантам тут же возрастёт, но будет уже слишком поздно. Валерий Романюк, проректор университета НИЯУ, президент консорциума "Большой МИФИ"

Романюк пояснил, что во всём мире сейчас активно работают в области квантовых вычислений, датчиков и коммуникаций. В России вопросами развития занимается Научно-экспертный совет РСПП по квантовым технологиям. Первая квантовая революция произошла в начале XX века и изменила подход к физике — от классической к квантовой. Вторая квантовая революция, по прогнозам, будет связана с практическим применением квантовых технологий.

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Фото: Piter.TV