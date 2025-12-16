Губернатор Петербурга поблагодарил организаторов и участников. В мероприятии приняли участие 24,5 тысячи человек из 142 стран, заключено более тысячи соглашений на сумму свыше 6,6 трлн рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" назвал Петербургский международный экономический форум 2026 года самым успешным и представительным за последние годы.

Глава города выразил благодарность всем, кто участвовал в подготовке и проведении ПМЭФ. Он отметил, что форум стал наиболее представительным и результативным как для страны, так и для Северной столицы. В работе приняли участие более 24,5 тысячи человек из 142 стран. Участники заключили 1084 соглашения, а их общая сумма превысила 6 трлн 642 млрд рублей.

Беглов также подчеркнул, что впервые за 10 лет на форум прибыла официальная делегация США. На полях мероприятия прошла встреча депутатов Европейского парламента с представителями Государственной Думы России. Губернатор отметил присутствие делегаций из Германии, Франции, Австрии, Великобритании и других европейских государств. По его словам, здравомыслящие люди понимают, что мир стоит на пороге новой реальности, и стараются не пропускать важные события в России.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ-2026 выставили на продажу личный компьютер Стива Джобса Apple II. Его оценили в 35 млн рублей.

Фото: Piter.tv