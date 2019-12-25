ЦБ ужесточит ограничения на выдачу части потребительских кредитов

Банк России принял решение ужесточить макропруденциальные лимиты для отдельных категорий потребительских кредитов. Обновленные правила вступят в силу в 4 квартале 2026 года.
Как уточнил регулятор, изменения распространяются на необеспеченные кредиты без установленного лимита кредитования, а также на нецелевые потребительские займы, обеспеченные залогом недвижимости и автомобилей.
При этом для кредитов, обеспеченных залогом транспортных средств, Банк России сохранил действующие значения макропруденциальных надбавок без изменений.
Ранее мы сообщали, что в июне в Петербурге зафиксировали рост потребительских цен на 0,83 процента относительно предыдущего месяца.
Фото: сайт ЦБ РФ
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