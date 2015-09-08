ЦБ России снизил ключевую ставку до 14%

Регулятор указал, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции.

Центральный Банк объявил о решении понизить ключевую ставку до 14%. Снижение показателя происходит уже 10-й раз подряд, сообщила пресс-служба регулятора.

Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,00% годовых Центробанк.

В обоснование решения указали, что во втором квартале текущего года российская экономика в целом демонстрировала рост умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы объясняются разовыми факторами.

Показатели устойчивой инфляции в пересчете на год оценили в диапазоне 4–5%. Также в прошлом месяце рост кредитования немного замедлился.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости объяснил, что ЦБ, принимая такое решение по снижению ключевой ставки, приняло во внимание, что правительство контролирует ситуацию с нефтепродуктами.

Ранее мы сообщали, что в июне в Петербурге зафиксировали рост потребительских цен на 0,83 процента относительно предыдущего месяца.

Фото: сайт ЦБ РФ