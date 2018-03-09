Конкурс на проектирование выхода с "Театральной" провалился

На конкурс по выходу из "Театральной" не подали ни одной заявки.

Конкурс на инженерные изыскания для строительства выхода со станции метро "Театральная" признан несостоявшимся. Заявок на участие не подали, следует из протокола "Метропроекта" от 12 августа. Начальная цена контракта составляла 23,6 млн рублей.

Выход планируется на площади Темирканова. Место для вестибюля выбирали долго — его переносили несколько раз. Изначально хотели строить у Мариинского театра, но худрук Валерий Гергиев выступил против из-за риска повреждения здания. Затем рассматривали участок у Дома быта и АЗС, но собственники не согласились на снос. Обсуждался и вариант с выходом к бассейну Университета Лесгафта на улице Декабристов.

Станция "Театральная" построена под землёй, с конца 2024 года поезда проходят её транзитом от "Спасской" до "Горного института". Открыть выход на поверхность хотят к 2029 году. Новые торги могут объявить позже.

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Фото: Piter.TV