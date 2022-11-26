Сын экс-министра Албина лечился от наркозависимости

На заседание по избранию меры пресечения Хотин пришел с синяком под глазом.

Сын бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга и экс-министра регионального развития Игоря Албина 33-летний Александр Хотин имел проблемы с наркотиками. Мужчина проходил лечение в рехабе, сообщил Telegram-канал "112".

Напомним, что Александр Хотин стал подозреваемым по делу о расправе. По версии следствия, вечером 10 августа в свое квартире Хотин поругался с 54-летним предпринимателем Александром Куманцевым. В какой-то момент сын бывшего вице-губернатора схватил за нож и несколько раз ударил своего гостя.

Пострадавший смог выбраться из квартиры в подъезд и попросить о помощи у соседей. Те вызвали скорую помощь и полицию. Медики обнаружили предпринимателя без сознания около подъезда. Спасти его не удалось.

Правоохранители задержали подозреваемого на следующий день в Можайске при попыте скрыться. Теперь Хотину грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)