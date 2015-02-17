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На Наличной улице трое судимых горожан подозреваются в убийстве соседки
Сегодня, 15:58
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На Наличной улице трое судимых горожан подозреваются в убийстве соседки

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По версии полицейских, троица во время бытового конфликта избила пенсионерку.

На Васильевском острове накануне, 25 ноября, убили 60-летнюю пенсионерку. Ее тело нашли в квартире на Наличной улице, 36, корпус 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию обратилась 39-летняя соседка  женщины, которая рассказала, что обнаружили труп знакомой. Прибыв на место убийства, стражи порядка заметили на теле погибшей гематомы, а ее ноги были изрезаны ножом.

Под подозрение попали три человекая: позвонившая в полицию соседка и ее двое друзей – мужчина и женщина. Оказалось, что все они имеют судимость.

По версии полицейских, троица во время бытового конфликта избила пенсионерку. Петербурженка погибла от полученных травм.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.tv: на Студенческой улице строитель убил и выбросил со строительным мусором хозяйку квартиры.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, задержание, мвд, наличная улица, полиция, убийство в петербурге, убили соседку
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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