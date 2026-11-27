Задержанный выпекал кексы, рожки, батончики и печенье в форме листа марихуаны.

Полицейские задержали 30-летнего уроженца Новороссийска, приготовившего около 20 килограммов выпечки с марихуаной. Противоправную деятельность он вел в квартире на проспекте Чернышевского.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в жилище находилась "пекарня". Мужчина изготавливал кексы, рожки, батончики и печенье в форме листа марихуаны. У него забрали пластиковый контейнер, банки с растительной массой, капсулы сильнодействующего препарата, электронные весы и вакууматор. Масса изъятого запрещенного вещества составила 2,3 килограмма.

При задержании злоумышленник не стал отрицать, что распространял самодельную продукцию среди друзей и знакомых. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: троих мужчин с "синтетикой" задержали на Витебском проспекте.

Видео: пресс-служба МВД России