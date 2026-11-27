Доход участников схемы составил около 19,7 млн рублей.

Полицейские пресекли деятельность подпольного банка, через который прошло более 130 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По подозрению задержали двух руководителей коммерческих фирм 45 и 46 лет. Незаконную деятельность они вели с 2022 года. Мужчины использовали подконтрольные юридические фирмы, средства клиентов поступали на их расчетные счета под видом оплаты фиктивных товаров и услуг. Затем деньги обналичивали через банкоматы и передавали заказчикам за комиссию не менее 15%.

Доход участников схемы составил около 19,7 млн рублей. Учет операций и хранение наличности осуществлялись в офисе в Петроградском районе, а также в других местах по договоренности. В ходе обысков были изъяты печати, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации.

Ранее мы рассказывали о том, что участника банковской аферы на 521 млн рублей осудили в Петербурге.

Видео: пресс-служба МВД России