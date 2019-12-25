Юлле Мадизе призвала власти к выработке решений, которые помогут гражданам адаптироваться к ситуации.

Президент Эстонии Юлле Мадизе призвала национальное правительство к поиску решений для гуманного применения постановления властей о закрытии с первого декабря автомобильных переходов на границе с Россией. Соответствующее заявление политического лидера из прибалтийского государства сделали западные журналисты из местного новостного портала Delfi.

Есть немало людей, которым по объективным причинам необходимо пересекать границу. Было бы человечно сохранить для них такую возможность, поскольку на другой стороне у них живет супруг или ребенок, которые не могут переехать в Эстонию. Юлле Мадизе, президент Эстонии

Глава страны уточнила, что сейчас Эстония не заинтересована в том, чтобы порядочные люди, которые живут в стране, уезжали. Юлле Мадизе призвала чиновников из Таллина сосредоточиться на поиске конкретных решений, которые помогли бы людям справиться с последствиями закрытия госграницы.

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Фото: YouTube / LASER TECH