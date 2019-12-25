Профильные службы фиксируют стабилизацию обстановки.

На территории Санкт‑Петербурга отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в экстренном сообщении РСЧС, опубликованном в канале оперативного оповещения населения города.

Согласно уведомлению, режим повышенной готовности, связанный с воздушной опасностью, на данный момент в Северной столице снят. Профильные службы фиксируют стабилизацию обстановки.

Петербуржцев просят по-прежнему следить за официальными источниками информации, которые публикуют актуальные данные о ситуации.

Отбой воздушной опасности также объявили в Ленинградской области. Рано утром 27 ноября силы ПВО сбили над регионом 45 БЛПА. Обошлось без пострадавших.

Фото: Piter.TV