Ожидается облачная с прояснениями погода.

Петербург в пятницу, 27 ноября, продолжит ощущать влияние восточной периферии антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На востоке области местами пройдет кратковременный снег, рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Температура воздуха в городе -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 774 миллиметра рт. ст.

В субботу тоже будет без осадков, ночью -4…-6 градусов, днем -1…-3 градуса.

Ранее на Piter.TV: ночью 26 ноября в Петербурге обновился минимум осени. По данным городской метеостанции, температура опустилась до -1 градуса.

Фото: Piter.TV