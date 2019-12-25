Глава США не стал советоваться с генсеком НАТО по изменению формулировки.

Американский президент-респкбликанец Дональд Трамп без согласования с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте изменил совместное заявление, решив добавить туда предостережение для властей с Банковой улицы от действий, которые ведут к разрастанию регионального конфликта. Соответствующее заявление от 26 ноября сделали западные журналисты из издания Politico.

Известно, что Трамп и Рютте встретились друг с другом 25 ноября в поместье лидера США в Мар-а-Лаго, расположенного в штате Флорида. По результатам приема гостей Белый дом через пресс-пул распространил совместное заявление. В документ говорилось, что президент и генсек НАТО указали на важность обеспечения как можно скорее мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине, а предотвращение его разрастания. Трамп и Рютте связали опасность разрастания кризиса с российскими действиями, которые "преднамеренно или непреднамеренно" могут привести к такому сценарию. Такой текст опубликован на официальном сайте военного блока. А 26 ноября Трамп в собственной социальной сети Truth Social также опубликовал совместное с Марком Рютте заявление. Однако в нем изменена формулировка о предостережении от действий, которые могут привести к расширению конфликта. В результате при зыв направлен не только на Москву, но также на Киев.

Трамп засмеялся, услышав слова Зеленского о сроке завершения конфликта.

Фото: Белый дом