В США напомнили Банковой, что от позиции лидера Белого дома зависят гарантии безопасности для Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен уважительно и доброжелательно взаимодействовать с лидером Белого дома в том случае, если украинский политик рассчитывает получить от вашингтонской администрации какие-либо гарантии безопасности. Соответствующее заявление сделал специальный посланник и зять американского президента-республиканца Дональда Трампа Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью для руководителя немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиаса Депфнера.

Во-первых, президент Трамп должен определить, отвечает ли предоставление гарантий безопасности американским интересам. Во-вторых, Зеленский, как можно предположить, должен уважительно и доброжелательно взаимодействовать с ним, чтобы узнать, готов ли президент Трамп на это пойти. Джаред Кушнер, спецпосланник США

По словам спецпосланника США, американский лидер может рассмотреть вопрос о предоставлении Банковой улице гарантий безопасности в случае выработки "правильной архитектуры безопасности и при верных обстоятельствах".

Конфликт на Украине превратился в прокси-войну, заявил Кушнер.

Фото и видео: YouTube / MDMEETS - Essential Talks with Mathias Döpfner

