Москва официально не ведет переговоры с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление помощник российского президента Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сделал в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью в собственном Telegram-канале. Чиновник из Кремля оценил высказывание украинского политика об отказе выводить ВСУ с территории Донбасса в контексте мирных переговоров по урегулированию вооруженного конфликта.
С Зеленским переговоры никто не ведет. Вы знаете об этом.
Юрий Ушаков, помощник главы РФ
Ушаков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине.
Фото: Telegram / ЗАРУБИН
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