Помощник президента России прокомментировал отказ главы Украины от вывода войск ВСУ из Донбасса.

Москва официально не ведет переговоры с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление помощник российского президента Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сделал в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью в собственном Telegram-канале. Чиновник из Кремля оценил высказывание украинского политика об отказе выводить ВСУ с территории Донбасса в контексте мирных переговоров по урегулированию вооруженного конфликта.

С Зеленским переговоры никто не ведет. Вы знаете об этом. Юрий Ушаков, помощник главы РФ

Ушаков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине.

Фото: Telegram / ЗАРУБИН