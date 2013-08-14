Консервация конструкций проходила поэтапно.

Фонтаны готовы к морозам в Петербурге. Основные этапы подготовки к зиме уже выполнили, сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Теперь специалисты сосредоточены на обслуживании оборудования, чтобы весной фонтаны вновь радовали горожан и туристов. Как отметили в профильном ведомстве, перед зимой из чаш и трубопроводов полностью слили воду, а системы продули, чтобы оставшаяся влага не замерзла и не повредила конструкции.

После этого декоративные элементы очистили, а насосы, форсунки и световое оборудование сняли и отправили в мастерские. Там они подлежат ремонту и при необходимости на них поменяют отдельные детали.

Также специалисты подготовили подземные камеры управления, чтобы электроника спокойно пережила предстоящие холодные месяцы. Элементы, которые остались на своих местах, укрыли защитными материалами, которые будут оберегать конструкции от снега, наледи и резких перепадов температур.

Для служб, отвечающих за фонтаны, зима считается самым активным периодом подготовки. Пока чаши стоят сухими, мастера приводят в порядок механизмы, от которых зависит надежность водных шоу.

Ранее мы сообщали, что световые фонтаны украсят Петербург к Новому году.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению