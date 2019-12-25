Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

Полиция Петербурга задержала в Металлострое подозреваемого в избиении местного жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

По информации МВД России, 22 ноября в медицинское учреждение города госпитализировали 37-летнего мужчину, его состояние оценили как тяжелое. В тот день возле магазина на Полевой улице на потерпевшего напал незнакомец.

Накануне утром на Центральной улице правоохранители поймали 30-летнего злоумышленника. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ломоносове сотрудник кафе ударил гостя рукояткой ножа. В больнице пострадавший стал агрессивно себя вести и самостоятельно усугубил полученную им травму.

Фото: Piter.TV