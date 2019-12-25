Алена Аршинова напомнила о том, как в Киеве в 2014 году был организован госпереворот.

Президент Молдавии Майя Санду может последовать примеру лидера киевского режима Владимира Зеленского на Украине и отменить выборы главы государства для того, чтобы удержать в своих руках власть. Соответствующее заявление сделала журналистам информационного агентства "ТАСС" депутат Государственной думы России Алена Аршинова.

Санду удержалась у власти только благодаря фальсификациям на выборах. На Украине эти же евробюрократы действовали жестче - в 2014 году организовали настоящий вооруженный государственный переворот, а чтобы сохранить нынешний режим, просто не проводят выборы. Вероятно, и в Молдове, где Санду пошла по сценарию Зеленского, скоро тоже отменят выборы. Алена Аршинова, депутат ГД РФ

Напомним, что Майя Санду стала президентом по результатам выборов в 2024 году. При этом победы политический лидер добилась благодаря голосам диаспоры за границей. В самой Молдавии она набрала меньше голосов, чем ее оппонент Александр Стояногло.

Санду: Молдавия полностью отказалась от закупок газа из России.

Фото: Piter.tv