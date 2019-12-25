Речь идет о наложении обеспечительного ареста в отношении компании Google France.

Французские судебные органы приняли обеспечительные меры в отношении активов компании Google на французской территории на общую сумму 1,9 миллиарда евро в связи с иском со стороны российской компании ООО "Гугл" против Google Ireland Limited. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал адвокат Уильям Жюлье, представляющий интересы российской компании в европейском государстве.

В среду судебный пристав прибыл в головной офис Google France, чтобы вручить компании уведомление о наложении обеспечительного ареста на сумму €1,9 млрд. Это называется наложением ареста на средства, находящиеся у третьего лица, и Google France выступает в качестве третьего лица. Уильям Жюлье, адвокат

Эксперт заметил, что речь не идет о прямой заморозке денежных средств на счетах компании, а только об обязательствах, которые могут иметься у компании Google France перед ирландским предприятием в рамках договорных отношений. Сейчас готовится обращение в судебную инстанцию Франции, а текущее уведомление от пристава носит обеспечительный характер перед началом рассмотрения дела по существу.

В Петербурге и Ленобласти произошел массовый сбой сервисов Google.

Фото: Phxere.com