Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Полицейские установили подозреваемого в краже почти 14 млн рублей из салона автомобиля Lamborghini в Петроградском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

К правоохранителям 17 ноября обратился местный житель, заявивший о том, что из его машины, припаркованной на Корпусной улице, пропали 13,9 млн рублей. На следующий день возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Накануне в квартире на Полевой Сабировской улице задержали 46-летнего гражданина сопредельного государства. У него забрали 3,3 млн рублей и 1,7 тыс. долларов США. Все обстоятельства совершенного преступления выясняются.

Ранее на Piter.TV: петербуржец похитил 5,5 млн рублей под предлогом организации тура на Камчатку.

Фото: пресс-служба МВД России