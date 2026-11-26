Власти региона рассказали, как проект "Умный город" помогает муниципалитетам.

Ленинградская область выделила 6,5 миллиона рублей на софинансирование цифровых проектов в сфере благоустройства. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Петербургский дневник". В СМИ пояснили, что благодаря этому решение чиновники внедрили новые технологии в четырёх муниципалитетах. Для примера, в Тихвине местные власти автоматизировали выявление нарушений правил благоустройства, а в Сясьстрое создали систему учёта объектов и планирования работ по их содержанию. Жители Петровского с помощью смартфона теперь могут формировать персональные планы для тренировок в спортивном парке. В Раздолье чистота территорий контролируется с помощью интеллектуальной видеоаналитики. В СМИ уточнили, что после внедрения такой современной системы число жалоб на вывоз отходов упало на 30 процентов.

Умный город – это не красивые презентации и не компьютеры в кабинетах чиновников. Это конкретный результат: жители получают качественные услуги, новые возможности, нарушители платят штрафы, мусор вывозят вовремя, а бюджет экономит средства. Евгений Барановский, вице-губернатор Ленобласти

Вице-губернатор российского региона заметил, что такие технологии на сегодняшний день внедряют у себя даже небольшие сельские поселения. По мнению чиновника, Ленобласти не нужны технологии ради технологий,а важно выработать решения, которые работают на помощь людям. Они также дают местным муниципалитетам делать то, на что раньше у ведомств не хватало ресурсов.

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Фото: Telegram / Админка Ленобласти