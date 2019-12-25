Вопросы от россиян будут приниматься с 00:00 по времени Москвы 27 ноября и вплоть до окончания телевизионной программы.

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина состоится 10 декабря 2026 года. Соответствующими данными с общественностью поделились представители Кремля через официальный сайт.

10 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны. сообщение Кремля

Каждый гражданин может задать вопрос Владимиру Путину через официальный сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), а также при помощи СМС- или ММС- сообщения, отправленного на номер 0-40-40 или совершить звонок по телефону 8-800-200-40-40 (бесплатно). Для звонков из-за границы также выделены специальные номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40. Вопросы от желающих администрацией Кремля будут дополнительно приниматься через мобильное приложение (подробнее о нем можно узнать на сайте программы). Текстовые и видеовопросы президенту страны могут быть также отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" или чат-бот национального мессенджера "Макс" - max.ru/moskvaputinu.

Напомним, что в 2025 году совмещенное мероприятие состоялось в пятницу, 19 декабря. А чаще всего и для прямой линии, и для ежегодной пресс-конференции представители российской администрации выбирали четверг. Таким образом, с учетом 2026 года суммарно это происходило уже 29 раз, согласно подсчетам информационного агентства "ТАСС". Название мероприятия "Итоги года с Владимиром Путиным" для совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции используется с 2023 года. Объединенный вариант такого общения с главой государства впервые был использован в 2020 году. На тот момент провести оба мероприятия по отдельности, как раньше, помешали пандемийные ограничения из-за коронавирусной инфекции.

Путин поручил подготовить план строительства дата-центров в угольных регионах.

Фото: официальный сайт президента России