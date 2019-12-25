На месте работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

На Выборгском шоссе в районе станции метро "Озерки" произошло дорожно‑транспортное происшествие. Как сообщили очевидцы, автомобиль сбил молодого мужчину.

Авария случилась вне зоны пешеходного перехода. По предварительной версии, пешеход вышел на проезжую часть и некоторое время стоял на дороге. Теперь правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства, побудившие его так поступить.

На месте работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Другие детали происшествия не сообщались.

Ранее мы сообщали, что 19-летний водитель Озон погиб в ДТП с "Газелями" на дамбе в Петербурге.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб