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Мотоциклиста госпитализировали после ДТП на Выборгском шоссе
Сегодня, 16:33
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Мотоциклиста госпитализировали после ДТП на Выборгском шоссе

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Пока информации о состоянии байкера нет.

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло ДТП, в котором пострадал байкер. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях днем 27 октября. 

По предварительным данным, возле гипермаркета "Лента" столкнулись мотоцикл и иномарка. Водитель автомобиля отметил, что второй участник аварии перелетел через машину. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, пока информации о его состоянии нет. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП с фурой в Ленинградской области погиб водитель авто Renault, пострадали женщина и ребенок. Их доставили в Выборгскую районную больницу. По факту происшествия полицейскими проводится проверка. 

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП 

Теги: выборгское шоссе, дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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