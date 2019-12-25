Мотоциклиста госпитализировали после ДТП на Выборгском шоссе

Пока информации о состоянии байкера нет.

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло ДТП, в котором пострадал байкер. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях днем 27 октября.

По предварительным данным, возле гипермаркета "Лента" столкнулись мотоцикл и иномарка. Водитель автомобиля отметил, что второй участник аварии перелетел через машину. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, пока информации о его состоянии нет. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП с фурой в Ленинградской области погиб водитель авто Renault, пострадали женщина и ребенок. Их доставили в Выборгскую районную больницу. По факту происшествия полицейскими проводится проверка.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП