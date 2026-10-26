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В ДТП с фурой в Ленобласти погиб водитель Renault, пострадали женщина и ребенок

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Последних доставили в районную больницу Выборга.

Полицейские Выборгского района проводят проверку по факту смертельной аварии на автодороге "Магистральная". Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло накануне днем на 1-м километре трассы.

Водитель машины Renault 1949 года рождения при совершении разворота не пропустил фуру Scania, в результате чего они столкнулись. Мужчина скончался сразу от серьезных телесных повреждений, его пассажиры – женщина 1972 года рождения и ребенок 2013 года рождения – получили различные травмы. Их доставили в районную больницу Выборга. 

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются правоохранителями. 

Ранее мы рассказывали о том, что на базе отдыха в Вознесенье водитель трицикла врезался в шлагбаум и погиб. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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