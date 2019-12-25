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На базе отдыха в Вознесенье водитель трицикла врезался в шлагбаум и погиб
Сегодня, 11:43
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На базе отдыха в Вознесенье водитель трицикла врезался в шлагбаум и погиб

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии, которая произошла накануне на территории базы отдыха в поселке Вознесенье Подпорожского района. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, днем 22 октября 51-летний отдыхающий, управляя электрическим трициклом марки Antrike, врезался в шлагбаум. В результате мужчина погиб на месте ДТП от полученных травм. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: велосипедист сбил пешехода на набережной реки Монастырки в Петербурге. Экипаж ДПС помог пострадавшему, используя штатную медицинскую укладку, и передал его бригаде скорой помощи. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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