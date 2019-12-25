На базе отдыха в Вознесенье водитель трицикла врезался в шлагбаум и погиб

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии, которая произошла накануне на территории базы отдыха в поселке Вознесенье Подпорожского района.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, днем 22 октября 51-летний отдыхающий, управляя электрическим трициклом марки Antrike, врезался в шлагбаум. В результате мужчина погиб на месте ДТП от полученных травм.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: велосипедист сбил пешехода на набережной реки Монастырки в Петербурге. Экипаж ДПС помог пострадавшему, используя штатную медицинскую укладку, и передал его бригаде скорой помощи.

Фото: Piter.TV