Велосипедист сбил пешехода на набережной реки Монастырки

Экипаж ДПС помог пострадавшему, используя штатную медицинскую укладку.

Сотрудники Госавтоинспекции Центрального района Петербурга оказали помощь мужчине, который пострадал в аварии. Об этом рассказали в ведомстве 22 октября.

Предварительно, во вторник на набережной реки Монастырки 28-летний велосипедист совершил наезд на 43-летнего пешехода, двигавшегося в попутном направлении. В результате столкновения последний получил травмы. Экипаж ДПС помог пострадавшему, используя штатную медицинскую укладку, и передал его прибывшей бригаде скорой помощи.

Строгое соблюдение правил дорожного движения – это не просто формальность, а залог безопасности каждого участника дорожного движения! Будьте внимательны и взаимовежливы на дороге, независимо от того, управляете ли вы автомобилем, велосипедом или передвигаетесь пешком. Пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленинградской области

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Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти