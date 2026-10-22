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Велосипедист сбил пешехода на набережной реки Монастырки

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Экипаж ДПС помог пострадавшему, используя штатную медицинскую укладку.

Сотрудники Госавтоинспекции Центрального района Петербурга оказали помощь мужчине, который пострадал в аварии. Об этом рассказали в ведомстве 22 октября. 

Предварительно, во вторник на набережной реки Монастырки 28-летний велосипедист совершил наезд на 43-летнего пешехода, двигавшегося в попутном направлении. В результате столкновения последний получил травмы. Экипаж ДПС помог пострадавшему, используя штатную медицинскую укладку, и передал его прибывшей бригаде скорой помощи. 

Строгое соблюдение правил дорожного движения – это не просто формальность, а залог безопасности каждого участника дорожного движения! Будьте внимательны и взаимовежливы на дороге, независимо от того, управляете ли вы автомобилем, велосипедом или передвигаетесь пешком. 

Пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленинградской области 

Ранее на Piter.TV: у деревни Иссад в ДТП с лосем пострадали два человека. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: госавтоинспекция, дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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