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У деревни Иссад в ДТП с лосем пострадали два человека
Сегодня, 10:31
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У деревни Иссад в ДТП с лосем пострадали два человека

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С животным столкнулись Changan и Opel.

В Волховском районе Ленинградской области на трассе А-114 "Вологда — Тихвин — Новая Ладога" произошло ДТП с диким животным. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе региона. 

На автодороге около деревни Иссад утром 21 октября водитель легковушки Changan не справился с управлением и совершил касательное столкновение с лосем, который выбежал на проезжую часть. От удара животное вылетело на встречную полосу, и в него врезалась машина Opel. В результате транспортное средство перевернулось, травмы получили два человека. 

Спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги деблокировали пострадавших и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи. По факту аварии проводится проверка. 

Спасатели напоминают о необходимости быть предельно внимательными: осенью животные активно мигрируют. Соблюдайте скоростной режим и держите безопасную дистанцию, чтобы успеть затормозить при внезапном появлении животных. 

Аварийно-спасательная служба 

Ранее мы рассказывали о том, что после смертельного ДТП в Шушарах возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Лента новостей,

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