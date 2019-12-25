У деревни Иссад в ДТП с лосем пострадали два человека

С животным столкнулись Changan и Opel.

В Волховском районе Ленинградской области на трассе А-114 "Вологда — Тихвин — Новая Ладога" произошло ДТП с диким животным. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе региона.

На автодороге около деревни Иссад утром 21 октября водитель легковушки Changan не справился с управлением и совершил касательное столкновение с лосем, который выбежал на проезжую часть. От удара животное вылетело на встречную полосу, и в него врезалась машина Opel. В результате транспортное средство перевернулось, травмы получили два человека.

Спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги деблокировали пострадавших и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи. По факту аварии проводится проверка.

Спасатели напоминают о необходимости быть предельно внимательными: осенью животные активно мигрируют. Соблюдайте скоростной режим и держите безопасную дистанцию, чтобы успеть затормозить при внезапном появлении животных. Аварийно-спасательная служба

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Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти