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После смертельного ДТП в Шушарах возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:27
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После смертельного ДТП в Шушарах возбуждено уголовное дело

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Автомобилист сбил пешехода, двигаясь задним ходом по тротуару.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ после смертельной аварии в Шушарах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Утром 19 октября возле дома 6 по Старорусскому проспекту 31-летний водитель машины "ГАЗ", двигаясь задним ходом по тротуару, чтобы выгрузить товар в магазин, сбил 63-летнего пешехода. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. 

Автомобилиста задержали. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются следствием.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан водитель самоката, сбивший женщину на Народной улице. Пострадавшая получила многочисленные травмы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, шушары
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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