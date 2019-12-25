После смертельного ДТП в Шушарах возбуждено уголовное дело

Автомобилист сбил пешехода, двигаясь задним ходом по тротуару.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ после смертельной аварии в Шушарах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 19 октября возле дома 6 по Старорусскому проспекту 31-летний водитель машины "ГАЗ", двигаясь задним ходом по тротуару, чтобы выгрузить товар в магазин, сбил 63-летнего пешехода. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Автомобилиста задержали. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются следствием.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан водитель самоката, сбивший женщину на Народной улице. Пострадавшая получила многочисленные травмы.

Фото: Piter.TV