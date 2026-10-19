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Задержан водитель самоката, сбивший женщину на Народной улице

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Пострадавшая упала и получила телесные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области установили личность водителя самоката, который сбил женщину на пешеходном переходе. 

ДТП произошло 7 октября на Народной улице, пострадавшая упала и получила телесные повреждения. Мужчина остановился и предложил ей помощь. Услышав отказ, он уехал, тем самым нарушив требования п. 2.5 Правил дорожного движения. 

Самокатчик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, ему грозит наказание в виде штрафа.

Водитель, причастный к ДТП, обязан немедленно остановиться, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию, принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, сообщить о случившемся в полицию и ожидать прибытия сотрудников. 

Пресс-служба региональной Госавтоинспекции 

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Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: госавтоинспекция, дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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