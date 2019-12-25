К вековому юбилею Ленинградской области подключились СМИ и бизнес.

Ленинградская область продолжает подготовку к 100-летию. В рамках праздничной программы регион заключил соглашения с информационными агентствами, медиакомпаниями и представителями бизнеса. Партнеры помогут реализовать проекты, посвященные истории области, ее жителям и туристическим возможностям.

Отдельный меморандум подписали с генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым. Агентство обеспечит информационную поддержку инициатив, приуроченных к юбилею региона.

"Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" создаст цифровую капсулу времени. На специальном сайте жители и гости Ленинградской области смогут оставить послания будущим поколениям. "Аргументы и факты на Неве" подготовят материалы о сотрудниках местных предприятий, трудовых династиях и людях, посвятивших работе много лет.

"ГПМ Радио" организует тематические программы и игры, а также предложит слушателям совместно написать песню о Ленинградской области. По словам губернатора Александра Дрозденко, композиция будет звучать в эфире радиостанций и сопровождать жителей во время поездок.

Для туристов сервис "Горбилет" разработает интерактивную карту региона с готовыми маршрутами, аудиогидами, достопримечательностями и рекомендациями местных жителей. Дрозденко также сообщил, что планирует лично присоединиться к проекту.

К юбилею выпустят арт-объекты и сувенирную продукцию. Завод "Баррикада" изготовит конструкции из железобетона, а бренд 5КУЛЬТ подготовит серию 3D-конструкторов из гофрокартона в виде достопримечательностей Ленинградской области.

Фото: Piter.TV