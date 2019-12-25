В Петербурге выясняют источник заражения оспой обезьян.

Установить источник заражения оспой обезьян в Петербурге можно с помощью эпидемиологического анамнеза. Он позволит выяснить, был ли случай завозным или инфицирование произошло на территории России. Об этом ТАСС сообщил эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, для определения происхождения инфекции достаточно собрать сведения об эпидемиологической истории заболевшего.

Онищенко также напомнил, что в 2026 году случаи оспы обезьян регистрировали не только в Петербурге, но и в Московской области.

Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщило о госпитализации двух человек с подозрением на эту инфекцию. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Специалисты устанавливают круг контактных лиц.

Для быстрой диагностики заболевания в России разработали и зарегистрировали специальные тест-системы, позволяющие выявлять вирус оспы обезьян.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV