Кадровое агентство потребовало признать банкротом строителя энергоблоков ЛАЭС.

ООО "Кадровый капитал" уведомило о намерении подать заявление о банкротстве ПАО "Северное управление строительства" (СУС), участвующего в возведении Ленинградской АЭС и ЛАЭС-2. Соответствующее сообщение опубликовали 27 ноября на Федресурсе.

Основанием для возможного обращения в суд стала задолженность перед кадровым агентством. В октябре 2026 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск "Кадрового капитала". Компания требовала взыскать с СУС 15,2 млн рублей за командировки сотрудников на площадку ЛАЭС-2 с сентября 2025-го по март 2026 года, а также пени и проценты. Суд определил сумму взыскания в размере 12,3 млн рублей.

Финансовые показатели двух организаций заметно различаются. Выручка "Кадрового капитала" за 2025 год составила 157,4 млн рублей, чистая прибыль — 757 тыс. рублей. СУС за тот же период получил 20,8 млрд рублей выручки, однако его убыток увеличился втрое и достиг 3,2 млрд рублей. Компания остается убыточной пятый год подряд.

За полгода налоговая задолженность подрядчика выросла в 2 раза — до 621 млн рублей. В третьем квартале средний срок просрочки платежей достиг 145 дней. С начала 2026 года к СУС предъявили 117 исков на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Несмотря на финансовые трудности, предприятие продолжает выполнять 129 государственных контрактов общей стоимостью 4 млрд рублей. Среди них — соглашение с "Росатомом". СУС выступает генеральным подрядчиком при строительстве новых энергоблоков Ленинградской АЭС и отвечает за строительно-монтажные работы.

ПАО "Северное управление строительства" входит в холдинг "ТИТАН-2", специализирующийся на возведении объектов атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности.

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Фото: Piter.TV