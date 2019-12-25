Исторический комплекс в Петергофе продали почти втрое дороже начальной цены.

Комплекс императорских конюшен в Петергофе продали на торгах за 584,05 млн рублей. Победителем аукциона стала компания "Оз8", сообщила пресс-служба "Дом.РФ", организовавшего продажу. На объект также претендовали еще 2 участника.

В состав лота вошло историческое здание на улице Аврова, 2, площадью 11,9 тыс. кв. м, а также право аренды земельного участка размером 3,2 га. Финальная стоимость комплекса оказалась почти в 3 раза выше стартовой цены.

Императорские конюшни построили в 1848–1855 годах по проекту архитектора Николая Бенуа. Комплекс расположен в центральной части Петергофа, примерно в 10 минутах ходьбы от Большого дворца.

Ранее помещения арендовало ООО "Санаторий "Петродворец". Более 10 лет назад была разработана концепция реконструкции комплекса, которая предусматривала восстановление исторической функции зданий и создание апарт-отеля. Однако проект не реализовали.

Весной 2026 года объект перешел в собственность "Дом.РФ", после чего его выставили на торги.

Ранее в Госдуме объяснили, как вернуть деньги за оплату услуг ЖКХ, которой не должно было быть.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)